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    Глава Банка Англии предупредил правительство о новом финансовом кризисе

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Если Британия выйдет из Евросоюза без заключения соглашения, то страна может снова столкнуться c финансовым кризисом". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом глава Банка Англии Марк Карни заявил на заседании правительства.

    По мнению Карни, этот кризис будет схож с коллапсом, который произошел 10 лет назад.

    Глава Центробанка подчеркнул, что отсутствие сделки с ЕС может привести к росту безработицы в Великобритании, а также к падению цен на жилье на 25-35% в течение трех лет.

    Ранее сообщалось, что Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.

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