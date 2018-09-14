Глава Банка Англии предупредил правительство о новом финансовом кризисе

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Если Британия выйдет из Евросоюза без заключения соглашения, то страна может снова столкнуться c финансовым кризисом".

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом глава Банка Англии Марк Карни заявил на заседании правительства.

По мнению Карни, этот кризис будет схож с коллапсом, который произошел 10 лет назад.

Глава Центробанка подчеркнул, что отсутствие сделки с ЕС может привести к росту безработицы в Великобритании, а также к падению цен на жилье на 25-35% в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.