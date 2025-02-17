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Глава Банка Англии по-прежнему обеспокоен динамикой британского ВВП

Глава Банка Англии по-прежнему обеспокоен динамикой британского ВВП Глава Банка Англии Эндрю Бейли назвал темпы роста экономики страны "статичными", несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные за четвертый квартал 2024 года.
Финансы
17 февраля 2025 г. 15:46
Глава Банка Англии по-прежнему обеспокоен динамикой британского ВВП

Глава Банка Англии Эндрю Бейли назвал темпы роста экономики страны "статичными", несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные за четвертый квартал 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал Business Live.

"Данные о ВВП были чуть лучше, чем мы ожидали, однако я не думаю, что они меняют общую картину. Эта картина говорит о том, что экономика остается довольно статичной с конца весны прошлого года", - сказал Бейли.

Экономика Великобритании в октябре-декабре увеличилась на 0,1% к предыдущему кварталу. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%.

Банк Англии в начале февраля снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% с 4,75%. При этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) выступили за ее снижение сразу на 50 б.п.

При этом регулятор ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании в 2025 году до 0,75% с ожидавшихся в ноябре 1%.

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