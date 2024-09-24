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Глава Банка Англии не будет спешить со снижением базовой ставки

Глава Банка Англии не будет спешить со снижением базовой ставки Банк Англии, вероятно, продолжит снижать базовую процентную ставку, однако не намерен спешить с этим.
Финансы
24 сентября 2024 г. 14:41
Глава Банка Англии не будет спешить со снижением базовой ставки

Банк Англии, вероятно, продолжит снижать базовую процентную ставку, однако не намерен спешить с этим.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава центробанка Эндрю Бейли.

19 сентября британский ЦБ сохранил ставку на уровне 5% годовых. В августе Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет - 5,25% годовых.

"Инфляция в Великобритании значительно снизилась, - заявил Бейли. - Однако, нам по-прежнему нужно добиться ее устойчивого соответствия целевому показателю".

"Я воодушевлен, что инфляция идет вниз, поэтому думаю, что и процентная ставка будет постепенно идти вниз", - сказал он.

Бейли отметил, что не знает, на каком уровне должна будет остановиться ставка. При этом, по его словам, она вряд ли вернется к очень низким уровням времен пандемии COVID-19, которые были обусловлены серьезными шоками для экономики.

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