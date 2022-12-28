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Глава ASCO: Инвесторы станут обладателями облигаций компании, которая почти не имеет долгов

Глава ASCO: Инвесторы станут обладателями облигаций компании, которая почти не имеет долгов Инвесторы, вложившие деньги в облигации ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство " (ASCO), получат ценные бумаги компании, которая практически не имеет долгов.
Финансы
28 декабря 2022 г. 12:20
Глава ASCO: Инвесторы станут обладателями облигаций компании, которая почти не имеет долгов

Инвесторы, вложившие деньги в облигации ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство " (ASCO), получат ценные бумаги компании, которая практически не имеет долгов.

Об этом заявил председатель ASCO Рауф Велиев на церемонии презентации облигаций компании, сообщает Report.

"Когда я начал деятельность в ASCO, у меня была цель вывести компанию на IPO. Выпуск облигаций - это первый шаг в этом направлении. Я знал, что этот процесс будет трудным. К счастью, мы сумели пройти первый этап и выпустили облигации. Мое послание потенциальным инвесторам заключается в том, что вы покупаете облигации компании, которая практически не имеет долгов, с прогнозируемой маржой 20% и реальной маржой 30%, с отношением долга к собственному капиталу ниже 1%, долга к активам – 40%, с прогнозируемым отношением долга к активам ниже 1%", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rauf Vəliyev: "İnvestorlar demək olar ki, borcu olmayan şirkətin istiqrazlarını alacaq"

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