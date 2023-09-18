Глава Alibaba Group сообщил Эрдогану о планах инвестировать в Турции 2 млрд долларов

Китайский гигант Alibaba Group Holding Ltd с учетом потенциала Турции по расширению электронной коммерции, планирует инвестировать 2 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил президент компании Майкл Эванс.
Он проинформировал Эрдогана о новых инвестициях, включая строительство дата-центра и логистического центра в Анкаре и экспортного терминала в Международном аэропорту Стамбула.
Эванс сказал, что компания инвестировалf 1,4 млрд долларов в страну через торговую площадку Trendyol, отметив, что Alibaba Group поддерживает международную стратегию развития турецкой компании.
Сообщается, что во встрече принял участие и президент Trendyol Group Чаглаян Четин.