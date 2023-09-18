О нас

Глава Alibaba Group сообщил Эрдогану о планах инвестировать в Турции 2 млрд долларов

Глава Alibaba Group сообщил Эрдогану о планах инвестировать в Турции 2 млрд долларов Китайский гигант Alibaba Group Holding Ltd с учетом потенциала Турции по расширению электронной коммерции, планирует инвестировать 2 млрд долларов.
Финансы
18 сентября 2023 г. 13:26
Глава Alibaba Group сообщил Эрдогану о планах инвестировать в Турции 2 млрд долларов

Китайский гигант Alibaba Group Holding Ltd с учетом потенциала Турции по расширению электронной коммерции, планирует инвестировать 2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил президент компании Майкл Эванс.

Он проинформировал Эрдогана о новых инвестициях, включая строительство дата-центра и логистического центра в Анкаре и экспортного терминала в Международном аэропорту Стамбула.

Эванс сказал, что компания инвестировалf 1,4 млрд долларов в страну через торговую площадку Trendyol, отметив, что Alibaba Group поддерживает международную стратегию развития турецкой компании.

Сообщается, что во встрече принял участие и президент Trendyol Group Чаглаян Четин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Head of Alibaba Group tells Erdogan on plans to invest $2B in Türkiye

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi