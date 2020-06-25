Глава ADIF: Постараемся вернуть незаконно принятые банками вклады

В Азербайджане временно заблокированы вклады, незаконно принятые 4 банками с аннулированной лицензией (AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank).

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев на пресс-конференции.

“Мы проведем расследование по этим вкладам, попытаемся разблокировать. Если это невозможно, попытаемся решить этот вопрос в пользу граждан через Конституционный суд, чтобы вернуть им незаконно принятые вклады”, - отметил он.