Наверх

Глава ADIF: Постараемся вернуть незаконно принятые банками вклады

Глава ADIF: Мы постараемся вернуть незаконно принятые банками вклады

В Азербайджане временно заблокированы вклады, незаконно принятые 4 банками с аннулированной лицензией (AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank).

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Турал Пириев на пресс-конференции.

“Мы проведем расследование по этим вкладам, попытаемся разблокировать. Если это невозможно, попытаемся решить этот вопрос в пользу граждан через Конституционный суд, чтобы вернуть им незаконно принятые вклады”, - отметил он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!