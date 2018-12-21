Глава AccessBank встретился с победителями стипендиальной программы

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Завершился отборочный этап Стипендиальной программы AccessBank-а.

В отборочном этапе, который состоял из четырех туров, приняли участие более 800 студентов. Первый тур заключался в отправке со стороны претендентов электронных заявок на участие, во втором же туре были проверены их логические и математические способности. Так, студенты в течение 60 минут ответили на 40 тестов. В третьем туре участники проявили себя еще с одной стороны. Для того, чтобы пройти в финальный тур, от них требовалось написать эссе на любую из предложенных тем на выбор. Четвертый тур состоял из персональных интервью, которые проводила специальная команда сотрудников AccessBank-а, состоящая из специалистов различных сфер. Во время интервью претендентам были заданы вопросы для выявления их академических знаний, мировоззрения, достижений, мотивации в участии на этом конкурсе и т.д. По итогам заключительного тура специалисты банка определили десять победителей.

Встретившийся с победителями на обеде председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов поздравил каждого из них. Господин Гасанов отметил, что Стипендиальная программа AccessBank-а выявила "светлые головы" страны: "Каждый участник Стипендиальной программы доказал, что в Азербайджане высокий уровень образования. Фундамент всех наук закладывается образованием и я рад, что сидящие передо мной, а также принявшие участие в этом проекте студенты имеют мощный фундамент. Я также рад и как работодатель, так как владеющие такими знаниями молодые специалисты в будущем смогут еще более усилить любую команду. Одно знайте точно, в команде AccessBank-а всегда найдется место для таких способных людей, как вы, и наши двери всегда открыты для вас".

Глава банка также поинтересовался дальнейшими планами студентов. Большинство из них отметили, что планируют получить степень магистра за рубежом. В ответ на это Анар Гасанов дал им несколько советов, опираясь на свой опыт: "Я тоже учился за рубежом, но продолжил свою карьеру на родине. Считаю, что Азербайджан нуждается в таких молодых специалистах, как вы. Но если вы планируете построить карьеру за рубежом, я не сомневаюсь, что каждый из вас будет достойно представлять Азербайджан".

Отметим, что в рамках Стипендиальной программы 10 студентов в течение следующего семестра будут ежемесячно получать стипендию в сумме 100 манатов. Кроме того, эти студенты получат возможность проходить практику в банке и принимать участие в различных тренинговых и корпоративных мероприятиях банка.

Отметим, что список победителей опубликован на официальных страницах банка в Facebook и Instagram. Добавим, что трое из победителей являются студентами UNEC, трое - университета ADA, трое - Бакинского Инженерного Университета, один - Университета "Хазар".