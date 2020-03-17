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Глава АБА: Банки внимательно следят за процессами на фоне коронавируса

Глава АБА: Банки внимательно следят за процессами на фоне коронавируса

© Report

Банки Азербайджана изучают, анализируют и обсуждают с соответствующими государственными органами все возможные ситуации и процессы, связанные с распространением коронавируса.

Об этом сообщил Report президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

"Банки будут немедленно реагировать на любую ситуацию в зависимости от хода событий. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией, изучаем процессы. В случае необходимости банки будут индивидуально анализировать возникающие вопросы со своими клиентами и принимать необходимые меры", - отметил глава АБА.

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