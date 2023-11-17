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Гималай Мамишов: Вопрос повышения пенсий ветеранам войны будет рассмотрен

Гималай Мамишов: Вопрос повышения пенсий ветеранам войны будет рассмотрен За последние 4 года в рамках проводимых в Азербайджане реформ практически ежегодно увеличивались размеры минимальной заработной платы, пенсий, различных социальных выплат, пособий.
Финансы
17 ноября 2023 г. 15:12
Гималай Мамишов: Вопрос повышения пенсий ветеранам войны будет рассмотрен

За последние 4 года в рамках проводимых в Азербайджане реформ практически ежегодно увеличивались размеры минимальной заработной платы, пенсий, различных социальных выплат, пособий.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, этот вопрос регулярно обсуждается в Министерстве финансов и Министерстве экономики. Вопрос решается с учетом возможностей бюджета на рассматриваемый год, сказал он.

"Не исключено, что вопрос будет в повестке и в предстоящем году. В том числе будет рассмотрен вопрос увеличения размера пенсий ветеранам войны. Однако мы не считаем целесообразным связывать размер пенсий, выплачиваемых ветеранам войны, с коммунальными и транспортными расходами. В 2019 году пособие на коммунальные и транспортные расходы отменили, вместо этого была учреждена пенсия для ветеранов войны в размере 80 манатов", - сказал Мамишов.

Председатель фонда напомнил, что согласно данным Госкомстата за 2022 год, в составе потребительских расходов - расходы на воду, свет, газ и др. были установлены в размере примерно 27 манатов 17 гяпиков, транспортные расходы - 21 маната 85 гяпиков, расходы на связь - 11 манатов 20 гяпиков. В целом расходы на одного человека составляют 60 манатов 22 гяпика, а сумма текущей пенсии превышает указанные расходы на 33%, сказал Мамишов.

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Версия на азербайджанском языке Himalay Məmişov: "Müharibə veteranlarına təqaüdün artırılması məsələsi müzakirə olunacaq"

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