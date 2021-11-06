ГФСЗ выполнит прогноз по доходам в этом году на 98%

Общие доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения к концу года составят 5053,9 млн манатов или 98,2% от прогнозного показателя.

Общие доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения к концу года составят 5053,9 млн манатов или 98,2% от прогнозного показателя.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О бюджете ГФСЗ на 2022 год".

Кроме того, в документе говорится, что доходы по взносам на обязательное государственное социальное страхование, являющиеся составной частью общих доходов фонда, к концу года составят 3 736,7 млн манатов.