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ГФСЗ выполнит прогноз по доходам в этом году на 98%

ГФСЗ выполнит прогноз по доходам в этом году на 98% Общие доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения к концу года составят 5053,9 млн манатов или 98,2% от прогнозного показателя.
Финансы
6 ноября 2021 г. 15:52
ГФСЗ выполнит прогноз по доходам в этом году на 98%

Общие доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения к концу года составят 5053,9 млн манатов или 98,2% от прогнозного показателя.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О бюджете ГФСЗ на 2022 год".

Кроме того, в документе говорится, что доходы по взносам на обязательное государственное социальное страхование, являющиеся составной частью общих доходов фонда, к концу года составят 3 736,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке DSMF-nin bu il gəlirlər üzrə proqnozunu 98% yerinə yetirəcəyi gözlənilir

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