ГФСЗ выбирает банк

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (ГФСЗ) объявил 2 открытых тендера на выбор банка для безналичной выплаты заработной платы и пенсий

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения объявил 2 открытых тендера на выбор банка для безналичной выплаты заработной платы и пенсий, социальных пособий и помощи, пенсий и компенсаций посредством карт, а также других инструментов и способов стоимостью более 3 млн долларов США в манатном эквиваленте.

Как сообщает Report, плата за участие в тендерах составляет 215 манатов.

Претенденты могут представить первичные документы до 17:00 12 января, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости до 17:00 23 января в административное здание учреждения, расположенное по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Гасан бека Зардаби, 80. Телефон: (012) 530-29-03.

Предложения будут рассмотрены 24 января в 17:00 по указанному адресу.