ГФСЗ впервые представил финансовую отчетность как юридическое лицо публичного права

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (ГФСЗ) обнародовал (впервые) финансовую отчетность за 2020 год, в котором он стал юридическим лицом публичного права.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения обнародовал (впервые) финансовую отчетность за 2020 год как юридическое лицо публичного права.

Как сообщает Report, фонд завершил год с чистой прибылью в 37,806 млн манатов.

На 1 января 2021 года активы ГФСЗ составляли 2 млрд 719,66 млн манатов, что на 65,8% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства фонда увеличились на 50%, до 32,237 млн манатов, а балансовый капитал - на 66%, до 2 млрд 687,423 млн манатов.