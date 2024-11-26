ГФСЗ сформировал страховой резерв в размере более 6 млн манатов

После перехода полномочий Государственной страховой коммерческой компании, упраздненной в январе этого года, Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ) последний назначил в проактивном порядке выплаты 6,2 тыс. лиц и сформировал страховой резерв в раз

После перехода полномочий Государственной страховой коммерческой компании, упраздненной в январе этого года, Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ) последний назначил в проактивном порядке выплаты 6,2 тыс. лиц и сформировал страховой резерв в размере 6,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов о госбюджетах социальных фондов на 2025 год.

"За прошедший период деятельность по государственному обязательному личному страхованию была построена на принципе индивидуального учета, в короткие сроки была создана соответствующая нормативно-правовая база для превращения свободных средств фонда в управляемый капитал и обеспечения участия в различных инвестиционных сферах с целью расширения финансовых возможностей", - отметил он.