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ГФСЗ сформировал страховой резерв в размере более 6 млн манатов

ГФСЗ сформировал страховой резерв в размере более 6 млн манатов После перехода полномочий Государственной страховой коммерческой компании, упраздненной в январе этого года, Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ) последний назначил в проактивном порядке выплаты 6,2 тыс. лиц и сформировал страховой резерв в раз
Финансы
26 ноября 2024 г. 17:36
ГФСЗ сформировал страховой резерв в размере более 6 млн манатов

После перехода полномочий Государственной страховой коммерческой компании, упраздненной в январе этого года, Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ) последний назначил в проактивном порядке выплаты 6,2 тыс. лиц и сформировал страховой резерв в размере 6,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов о госбюджетах социальных фондов на 2025 год.

"За прошедший период деятельность по государственному обязательному личному страхованию была построена на принципе индивидуального учета, в короткие сроки была создана соответствующая нормативно-правовая база для превращения свободных средств фонда в управляемый капитал и обеспечения участия в различных инвестиционных сферах с целью расширения финансовых возможностей", - отметил он.

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