ГФСЗ обнародовал доходы от инвестдеятельности за 2024 год

15:00 На конец 2024 года инвестиционные вложения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) составили 1 млрд 435,605 млн манатов, что примерно на 43% меньше по сравнению с концом 2023 года.

Инвестиционные вложения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на конец 2024 года составили 1 млрд 435,605 млн манатов, что примерно на 43% меньше по сравнению с показателем на конец 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​финансовый отчет фонда.

Фонд вложил 7,152 млн манатов (+71%) на приобретение имущества, зданий и оборудования, 1,172 млн манатов (+53,6%) - на покупку нематериальных активов, 25 млн манатов (+54,1%) - в виде депозитов в банках, 485,146 млн манатов (-51,4%) - в государственные гарантированные облигации, а 917,135 млн манатов (-37,4%) - операции обратного РЕПО в банках.

В течение года организация получила доход в размере 5,881 млн манатов (+6,1 раза) от депозитов в банках, 70,803 млн манатов (рост почти в 30 раз) - от государственных гарантированных облигаций и 918,268 млн манатов (-37,4%) - по сделкам обратного РЕПО.