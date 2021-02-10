Германия хочет выделить допсредства на всемирную борьбу с коронавирусом

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией.
Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет Бундестага по бюджету.
Как сообщается, из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на снабжение вакцинами развивающихся стран, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.
Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.