Германия хочет выделить допсредства на всемирную борьбу с коронавирусом

Средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет Бундестага по бюджету.

Как сообщается, из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на снабжение вакцинами развивающихся стран, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.

Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.