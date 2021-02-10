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Германия хочет выделить допсредства на всемирную борьбу с коронавирусом

Германия хочет выделить допсредства на всемирную борьбу с коронавирусом Средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения
Финансы
10 февраля 2021 г. 14:25
Германия хочет выделить допсредства на всемирную борьбу с коронавирусом

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет Бундестага по бюджету.

Как сообщается, из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на снабжение вакцинами развивающихся стран, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.

Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.

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