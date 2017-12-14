Герман Греф: В 2018 году Amazon и Google станут конкурентами банков

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году Amazon и Google станут конкурентами банков, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом он сказал в ходе Дня инвестора в Лондоне.

"На нашей площадке появились новые игроки. Здесь мы говорим про финансовые технологии. Мы думаем, что мир замрет в том состоянии, в котором он есть сегодня. Банки боятся финтехи, поэтому начинают с гигантской скоростью их покупать", - сказал Греф, отметив, что пока речь идет лишь о "коллекционировании" банками компаний по развитию финансовых технологий.

Глава Сбербанка считает, что финтехи в скором будущем составят серьезную конкуренцию банкам, в частности, когда крупные технологические компании запустят свои финансовые платформы.

"Не за горами, когда такие гиганты как Amazon или Google зарегистрируют такие компании под названием Amazon Finance или Google Finance. Боюсь, я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Тогда банки почувствуют всю прелесть прихода настоящих конкурентов", - сказал Греф.