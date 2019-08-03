Георгиева оставляет пост исполнительного директора ВБ на время подбора нового главы МВФ

Исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева прекращает исполнение своих обязанностей на время подбора нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении президента ВБ Дэвида Мэлпаса.

"После консультаций я согласился с просьбой Кристалины предоставить ей внеплановый отпуск на период выдвижения кандидатур (на пост главы МВФ). На протяжении этого периода она на время откажется от своих обязанностей исполнительного директора ВБ", - отметил Мэлпас.

Напомним, что 2 августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.