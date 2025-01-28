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Геологоразведочное агентство выбирает аудитора

Геологоразведочное агентство выбирает аудитора Геологоразведочное агентство при Министерстве экологии и природных ресурсов объявило опрос котировок для проведения аудита финансовой отчетности за 2023-2024 годы в соответствии с международными стандартами.
Финансы
28 января 2025 г. 09:37
Геологоразведочное агентство выбирает аудитора

Геологоразведочное агентство при Министерстве экологии и природных ресурсов объявило опрос котировок для проведения аудита финансовой отчетности за 2023-2024 годы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 15 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Кязыма Кязымзаде, 100А, где расположено агентство.

Рассмотрение предложений состоится 12 февраля в 11:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке Geoloji Kəşfiyyat Agentliyi auditor seçir

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