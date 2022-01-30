Генсек ВТО: У азербайджанской таможни светлое будущее

Сегодня деятельность Государственной таможенной службы Азербайджана находится на очень высоком уровне.

Сегодня деятельность Государственной таможенной службы Азербайджана находится на очень высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия на сегодняшнем мероприятии, посвященном 30-летию государственной таможенной службы и празднику таможенников.

По его словам, азербайджанские таможенники своими услугами показали миру пример.

К.Микурия сказал, что для достижения этого в таможенной службе Азербайджана был создан профессиональный штат, и с точки зрения наращивания потенциала Азербайджан смог распространить свои знания и навыки за пределы страны: "Наращивание потенциала и знаний и навыки непростые. Важно то, что азербайджанские таможенники смогли поделиться всем этим с другими таможенными службами".

К.Микурия отметил, что Азербайджанская таможенная служба смогла превратить свою деятельность в сбалансированный институт: "С одной стороны, она обеспечивает отчисления в государственный бюджет, с другой стороны, создает доверие в обществе. Думаю, у азербайджанской таможни светлое будущее".

Он подчеркнул, что во время вчерашней встречи с молодыми таможенниками в Академии ГТК он познакомился с большим количеством хорошо образованных будущих таможенников.