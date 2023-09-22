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Генеральный директор PASHA Bank Georgia подал в отставку

Генеральный директор PASHA Bank Georgia подал в отставку Генеральный директор грузинской дочерней компании PASHA Bank Николоз Шургая подал в отставку.
Финансы
22 сентября 2023 г. 17:24
Генеральный директор PASHA Bank Georgia подал в отставку

Генеральный директор грузинской дочерней компании PASHA Bank Николоз Шургая подал в отставку.

Как сообщает Report, назначения на его место пока нет.

PASHA Bank Georgia продолжает свою деятельность в обычном режиме в соответствии с требованиями законодательства Грузии. Информация о новом гендиректоре будет предоставлена сразу после его утверждения Национальным банком Грузии.

Напомним, что PASHA Bank Georgia начал свою деятельность в 2013 году. Его уставный капитал составляет 129 млн лари (81,3 млн манатов).

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Версия на английском языке General Director of PASHA Bank Georgia resigns
Версия на азербайджанском языке "PAŞA Bank Gürcüstan"ın Baş direktoru istefa verib

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