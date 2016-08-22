Гендиректор Rabitabank покинул пост

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Один из гендиректоров ОАО Rabitabank покинул пост. Как сообщили Report в банке, речь идет об Арифе Зейналове.

Сообщается, что он уволился по собственному желанию. Тем самым, количество гендиректоров банка сократилось до пяти человек.

Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. Уставный капитал банка составляет 48 500 059,47 манатов. Эта сумма сложилась на основе 2 390 343 акций с номинальной стоимостью 20,29 манатов каждая.

Акционерами банка являются Закир Алибала оглу Нуриев (председатель Наблюдательного совета, 23,98%), Аслан Таргулу оглу Хасиев (23,24%), Сейран Алибала оглу Нуриев (22,12%), Диляра Насраддин гызы Нуриева (18,83%), Яшар Фейзи оглу Гурбанов (11,34%, акционер Mega İnsurance – 15%), остальные 0,49% акций принадлежат иным физическим лицам.