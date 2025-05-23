Гендиректор: Центробанк запускает реформу законодательства о ценных бумагах

В Азербайджане начата реализация масштабного проекта по приведению законодательства о ценных бумагах в соответствие с международными стандартами и потребностями внутреннего рынка.

В Азербайджане начата реализация масштабного проекта по приведению законодательства о ценных бумагах в соответствие с международными стандартами и потребностями внутреннего рынка.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тарлан Расулов на проходящем в Баку Финансово-инвестиционном форуме.

По его словам, в 2024 году общий объем рынка капитала в стране увеличился в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 72,5 млрд манатов.

"Центральный банк активно реализует текущую стратегию развития финансового рынка. В числе приоритетов - формирование новой правовой базы для таких инструментов, как сукук, секьюритизация и производные финансовые инструменты. Это важно как для потенциальных эмитентов, так и для инвесторов. Одновременно с этим мы уже запустили обширную работу по гармонизации законодательства о ценных бумагах с международной практикой и требованиями внутреннего рынка", - отметил Т. Расулов.