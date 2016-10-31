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    Гендиректор ЦБА отправился с визитом в Израиль

    Он примет участие в 36-м заседании Клуба управляющих центробанков стран Центральной Азии, Черноморского региона и Балкан

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Гендиректор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев отправился с визитом в Израиль для участия в 36-м заседании Клуба управляющих центробанков стран Центральной Азии, Черноморского региона и Балкан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    На собрании обсудят вопросы кибербезопасности и внедрения инноваций в банковской системе. В рамках мероприятия ожидается встреча глав центробанков и финансовых организаций. 

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