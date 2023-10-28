Гендиректор ЦБА: Мы не спешим с внедрением цифрового маната

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не спешит с внедрением в стране цифрового маната.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не спешит с внедрением в стране цифрового маната.

Об этом сказал Report генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

"Учитывая международные тенденции, мы постоянно проводим анализ касательно возможности внедрения цифровой валюты, но не торопимся с этим", - отметил он.

По его словам, решение о применении цифрового маната может быть принято после всестороннего анализа.

"Необходимо рассмотреть множество аспектов, оценить влияние цифрового маната как на монетарную политику, так и на экономику, а также учесть вопросы кибербезопасности. Эта работа проводится командой ЦБА как самостоятельно, так и совместно с международными партнерами. После полного завершения анализа будут оценены возможности применения цифрового маната", - добавил Османов.