Гендиректор ЦБА: Институт медиации - это качественный механизм разрешения финансовых споров

Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.

Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения банковских споров".

"ЦБА подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Советом по медиации для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров. Для рассмотрения жалоб потребителей в финансовых учреждениях необходимо строго соблюдать законодательство, обращать внимание на методические рекомендации, разработанные регулятором. Наше сотрудничество с Советом по медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров может значительно повысить эффективность в этой сфере", - отметил он.