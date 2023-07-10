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Гендиректор ЦБА: Институт медиации - это качественный механизм разрешения финансовых споров

Гендиректор ЦБА: Институт медиации - это качественный механизм разрешения финансовых споров Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.
Финансы
10 июля 2023 г. 12:57
Гендиректор ЦБА: Институт медиации - это качественный механизм разрешения финансовых споров

Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения банковских споров".

"ЦБА подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Советом по медиации для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров. Для рассмотрения жалоб потребителей в финансовых учреждениях необходимо строго соблюдать законодательство, обращать внимание на методические рекомендации, разработанные регулятором. Наше сотрудничество с Советом по медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров может значительно повысить эффективность в этой сфере", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Mediasiya institutu keyfiyyətli mexanizmdir"

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