Гендиректор ЦБА: Институт медиации - это качественный механизм разрешения финансовых споров

Институт медиации является качественным механизмом разрешения финансовых споров.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения банковских споров".
"ЦБА подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Советом по медиации для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров. Для рассмотрения жалоб потребителей в финансовых учреждениях необходимо строго соблюдать законодательство, обращать внимание на методические рекомендации, разработанные регулятором. Наше сотрудничество с Советом по медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров может значительно повысить эффективность в этой сфере", - отметил он.