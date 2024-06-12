Гендиректор: Азербайджан полностью соответствует подходам и приоритетам развития АБР

С точки зрения стратегических приоритетов и целей, Азербайджан полностью соответствует подходам АБР, а также приоритетам развития.

С точки зрения стратегических приоритетов и целей, Азербайджан полностью соответствует подходам АБР, а также приоритетам развития.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор и руководитель группы секторов Азиатского банка развития (АБР) Рамеш Субраманиам (Ramesh Subramaniam).

"АБР активно сотрудничает с Азербайджаном, где одним из доминирующих секторов является энергетика. Мы работаем со странами, основываясь на нашей оценке ее приоритетов и того, насколько они согласуются с нашими", - сказал он.

Субраманиам напомнил, что Азербайджан представил свой первый NDC (определяемые на национальном уровне вклады) в 2017 году. Он подразумевал сокращение производства и выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году. Впоследствии правительство пересмотрело свой Национальный план действий, увеличив его до 40% к 2050 году, а международная поддержка и обязательства будут доступны в форме финансирования, передачи технологий и увеличения потенциала.

"Правительство на самом деле разработало несколько очень четких мер по внедрению и достижению целей NDC. Например, в энергетическом секторе были сделаны реформы в законодательстве, направленные на повышение производства возобновляемой энергии и энергоэффективности генерации. В Азербайджане действительно наметился импульс по поддержке внедрения современных технологий. Таким образом, были предприняты усилия по совершенствованию существующих планов, потому что некоторые из них требуют крупномасштабных инвестиций, иначе у вас останутся значительные активы, находящиеся на грани банкротства", - считает он.

Гендиректор отметил, что недавно АБР обсуждал с правительством Азербайджана предоставление технической поддержки, в частности, в области оптимизации и декарбонизации сектора централизованного теплоснабжения, потому что отопление является крупным потребителем энергии.

"Мы также поможем разработать закон и стратегию развития национального сектора теплоснабжения и окажем поддержку в оценке потенциала ВИЭ, особенно с использованием некоторых из этих новых технологий", - добавил Р.Субраманиам.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.