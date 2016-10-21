Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Гянджинский административно-экономический суд провел заседание по вопросу возобновления лицензии ОАО Gencebank.

Как сообщает Report, дело было рассмотрено под председательством судьи Камиля Рзаева.

Суд вынес решение против банка. Тем самым, Gencebank не смог восстановить лицензию в судебном порядке. Пока неизвестно, подаст ли кредитная организация апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, что Бакинский административно-экономический суд №1 15 февраля принял решение об объявлении Gencebank банкротом и назначении ООО Azerbaijan International Consulting Company в качестве ликвидатора. В ответ Gencebank подал апелляционную жалобу. 18 марта Бакинский апелляционный суд аннулировал определение и решение суда первой инстанции. Дело было направлено по назначению в Гянджинский административно-экономический суд.