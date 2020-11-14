Газпромбанк заключил соглашение с Межбанком Азербайджана

Соглашение предусматривает совместное участие банков в предоставлении услуг по банковскому сопровождению проектов на территории Азербайджана

Газпромбанк и Международный Банк Азербайджана заключили Соглашение об оказании услуг в сфере банковского сопровождения контрактов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Газпромбанка.

Соглашение предусматривает совместное участие банков в предоставлении услуг по банковскому сопровождению проектов, реализуемых на территории Азербайджана.

Отметим, что "Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.