"Газпромбанк" готов участвовать в проектах в Азербайджане с применением принципа проектного финансирования

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Российский "Газпромбанк" готов участвовать во всех проектах в Азербайджане, которые будут реализованы по принципу проектного финансирования.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления "Газпромбанка" Фамиль Садыгов журналистам. В качестве примера он привел участие банка в проекте строительства нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса (GPC) в Гарадагском районе Баку.

"Мы заявили, что мы готовы принять участие в этом проекте. У нас опыт работы с SOCAR в плане создания SOCAR Polymer. Мы довольны этим проектом. Это, наверное, единственный проект, который строился по принципу проектного финансирования. Считаю, что это направление необходимо развивать в Азербайджане. "Газпромбанк" считает SOCAR надежным партнером и готов к дальнейшему сотрудничеству с этой компанией", - заявил зампред.

При этом Ф.Садыгов отметил, что лимит банка по финансированию проектов SOCAR составляет до 3 миллиардов долларов.

Сейчас рассматривается вопрос участия банка в инвестировании проекта создания комплекса GPC в размере от 400 до 800 миллионов долларов.

"Сегодня мы обсуждаем с азербайджанскими бизнесменами вопросы развития проектного финансирования. У нас есть три основных проекта – это проектное финансирование, это инфраструктурное строительство и это государственное и частное партнерство", - заявил Ф.Садыгов.

По его словам, банк реализует несколько проектов в Азербайджане.