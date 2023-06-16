Газпромбанк: В Азербайджане долларизация депозитов сокращается медленнее валютных кредитов

Долларизация депозитов населения Азербайджана сокращается медленнее, чем доля валютных кредитов в совокупном кредитном портфеле банков.

Долларизация депозитов населения Азербайджана сокращается медленнее, чем доля валютных кредитов в совокупном кредитном портфеле банков.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

По ее мнению, долларизация депозитов населения Азербайджана снижается постепенно на фоне ужесточения монетарных условий, но остается повышенной.

По данным Центробанка Азербайджана, доля депозитов населения в иностранной валюте упала с 39,2% на конец 2022 года до 37,2% в апреле 2023 года, что стало новым минимумом с начала пандемии.

"Текущие монетарные условия в Азербайджане предусматривают стабильное сохранение долларизации депозитов на уровне ниже 40%. Напомним, что ведущие рейтинговые агентства считают существенный рост долларизации депозитов одним из факторов потенциального давления на суверенные рейтинги Азербайджана", - сказала Г.Хайдаршина.