Газпромбанк: У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания стабильного обменного курса

Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержания стабильного обменного курса и имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ.

Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержания стабильного обменного курса и имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Гульнару Хайдаршину, заместителя начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главного экономиста по странам СНГ.

«С учетом последних данных об активах Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за первый квартал 2023 года международные резервы страны на 1 июля оценивались в 62,5 млрд долларов США, приближаясь к 80% ВВП и покрывая 45,7 месяца импорта. Учитывая, что продажи иностранной валюты на аукционах Центробанка Азербайджана (ЦБА) остаются умеренными, несмотря на внешние риски, и определяются в основном графиком бюджетных расходов, мы рассматриваем их динамику как нейтральную для суверенных рейтингов и еврооблигаций Азербайджана», - сказала Г. Хайдаршина.

Она напомнила, что объем проданной иностранной валюты на аукционе во вторник составил 32,1 млн долларов США.

«Этот показатель сохранился на уровне предыдущей недели. Продажи валюты на вчерашнем аукционе были на 39,6% ниже среднего уровня четвертого квартала 2022 года, когда бюджетные расходы достигли пика, и в 10,1 раза меньше максимальной суммы с начала пандемии, зафиксированной в марте 2020 года (323,2 млн долларов США)», - отметила она.

По ее мнению, объем продаж иностранной валюты на аукционах ЦБА соответствует графику расходов бюджета.

«Мы по-прежнему считаем, что всплеск продаж иностранной валюты в середине декабря был разовым и в первую очередь связан с бюджетными расходами, пик которых пришелся на этот месяц. С учетом поправок, трансферты в госбюджет от ГНФАР запланированы в 2023 году на уровне 11,7 млрд манатов (6,9 млрд долларов США). Как правило, расходы бюджета во втором и третьем кварталах не достигают пиковых уровней. Поэтому, предполагая стабилизацию на рынке углеводородов, мы не ожидаем значительного всплеска продаж инвалюты Госнефтефонда в ближайшие два месяца», - подытожила главный экономист Газпромбанка.