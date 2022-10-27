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Газпромбанк: Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильна

Газпромбанк: Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильна Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильная, объем продаж валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) на аукционах остается умеренным.
Финансы
27 октября 2022 г. 18:17
Газпромбанк: Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильна

Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильная, объем продаж валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) на аукционах остается умеренным.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

"Как мы отмечали в нашем отчете "Азербайджан: усиление региональной значимости экономики в условиях внешних рисков", в условиях обострения внешних геополитических рисков Азербайджан является бенефициаром высоких цен на углеводороды. Средняя цена Brent с начала года превышает 100 долларов США за баррель на фоне соблюдения соглашения ОПЕК+, восстановления мирового спроса на углеводороды и геополитических рисков", - отметила Г. Хайдаршина.

Кроме того, по ее словам, рост ненефтегазового экспорта (+17% в годовом исчислении до 2,1 млрд долларов США за 9 месяцев 2022 года) обеспечивает более высокое предложение иностранной валюты на местном рынке и меньшее давление на манат, о чем свидетельствует низкий объем продаж на еженедельных аукционах ГНФАР.

Например, 24 октября продажи иностранной валюты составили 67,4 млн долларов США, что на 21,1% ниже среднего показателя за четвертый квартал 2021 года, когда бюджетные расходы достигли пика.

"Также следует отметить, что показатель вторника был в 4,8 раза ниже максимального уровня с начала пандемии, зафиксированного в марте 2020 года (323,2 млн долларов США). Это создает условия для пополнения международных резервов и поддержания баланса на валютном рынке без ужесточения монетарных условий", - сказала Г. Хайдаршина.

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