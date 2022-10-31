Газпромбанк: С учетом инфляционных рисков в Азербайджане продолжится рост учетной ставки

Российский Газпромбанк ожидает, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с учетом повышенных инфляционных рисков в декабре продолжит повышение ставки рефинансирования на 25 базовых пункта - до 8,25%.

Российский Газпромбанк ожидает, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с учетом повышенных инфляционных рисков в декабре продолжит повышение ставки рефинансирования на 25 базовых пункта - до 8,25%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

"В ходе заседания в прошлую пятницу ЦБА возобновил цикл повышения ставки рефинансирования, увеличив ее на 25 базовых пункта - до 8%. Мы ожидали, что ставка останется неизменной на фоне продолжающейся положительной динамики роста депозитов в национальной валюте и снижения долларизации депозитов, с вероятной корректировкой процентного коридора.

Кроме того, в целях корректировки денежно-кредитных условий Центробанк повысил нижнюю границу процентного коридора на 1 процентный пункт до 5% при сохранении верхней границы на уровне 9,25%. Это расширит возможности ЦБА по регулированию кредитной деятельности в экономике", - отметила Г. Хайдаршина.

Она напомнила, что комментируя баланс рисков в экономике, ЦБА отметил, что в Азербайджане продолжается инфляционное давление, как и в большинстве стран СНГ, и что на фактическую инфляцию оказывают влияние инфляционные процессы у ключевых торговых партнеров. В Центробанке отметили, что факторы предложения, которые являются основными драйверами инфляции, стабильны. В связи с этим повышен прогноз инфляции на конец года.

"При этом ЦБА по-прежнему ожидает замедления инфляции в 2023 году", - отмечает Г.Хайдаршина.

ЦБА назвал следующие ключевые аргументы в пользу повышения ставки:

- Экономика Азербайджана продолжает восстанавливаться, при этом основной движущей силой является нефтегазовый сектор. При этом все составляющие совокупного спроса создают условия для поддержания высокой экономической активности. За 9 месяцев экономика Азербайджана выросла на 5,6% г/г (против 4,8% г/г за аналогичный период прошлого года), а показатель в ненефтегазовом секторе достиг 10,1% г/г. Наибольший рост в ненефтяном сегменте продемонстрировали туризм и общественное питание (+74% г/г), транспорт и хранение (+27,2% г/г), информация и связь (+15,5% г/г) и строительство (+13,3 г/г). и газовый сектор экономики, при этом инвестиции в последний выросли на 18,1% г/г. При этом увеличение расходов госбюджета после недавней ревизии окажет дополнительную поддержку экономической активности в 2023 году.

- Спрос на кредиты остается высоким на фоне активной экономической активности. По данным ЦБА, инвестиции в кредитование банков и небанковских кредитных организаций увеличились на 3% м/м в сентябре и на 23,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

- Инфляция ускорилась после сентябрьского заседания. В сентябре годовая инфляция достигла 15,6% г/г, а среднегодовая инфляция - 13,4% г/г. Наибольшее инфляционное давление наблюдается в продовольственном сегменте, вклад которого в годовую инфляцию в сентябре составил 9,4 процентных пункта. В то же время вклад непродовольственных товаров и услуг был менее значительным – 2,5 процентных пункта. и 3,7 процентных пункта соответственно. Проведенный Центробанком анализ факторов роста потребительских цен показал определяющее влияние импортной инфляции, которая ведет к удорожанию производства.

- Инфляционные ожидания остаются высокими. Сентябрьские опросы показали, что 20% домохозяйств ожидают ускорения инфляции в течение следующих 12 месяцев. В то же время возросли инфляционные ожидания у предприятий несырьевого сектора промышленности, торговли и строительства.

ЦБА также отметил сохраняющийся дезинфляционный эффект от повышения номинального эффективного обменного курса и активизации инструментов стерилизации ликвидности в банковской системе. Эффект от принятых в 2022 году решений о нормализации денежно-кредитных условий будет проявляться в оставшиеся месяцы этого года, а также в 2023 году.

"Комментируя баланс рисков в экономике, ЦБА отметил, что на последнюю в основном влияют внешние факторы. Прогноз МВФ по глобальной инфляции на 2022–2023 годы дает основания ожидать более высоких темпов роста цен, чем прогнозировалось ранее. С другой стороны,

большая вероятность рецессии в мировой экономике может привести к повышенной волатильности на финансовых и товарных рынках. При этом в Центробанке подчеркнули, что внутренняя макроэкономическая политика будет направлена ​​на снижение этих рисков (в том числе за счет введения бюджетного правила). Этому также будет способствовать постоянное совершенствование операционной основы денежно-кредитной политики", - сказала представитель Газпромбанка.

При этом, по ее словам, ЦБА не дал никаких сигналов относительно траектории ставки рефинансирования, хотя и указал на возможное дальнейшее сужение процентного коридора, что также приведет к ужесточению монетарных условий.