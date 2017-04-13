"Газпромбанк": С Азербайджаном мы можем реализовать самые сложные проекты

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В последние два года уделяется особое внимание сотрудничеству российского "Газпромбанка" с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент банка Александр Казначеев в своем выступлении на собрании бизнес-миссии, находящейся с визитом в Баку.

Он напомнил, что банк стал членом Российско-азербайджанского делового совета: "Мы обсудили с Азербайджаном ряд вопросов в области торгово-экономической и инвестиционной деятельности". А. Казначеев также особо отметил сотрудничество с SOCAR в этих рамках.

Представитель банка сообщил, что SOCAR Polymer представляет собой уникальный проект: "Наши отношения с Азербайджаном позволяют говорить об инвестициях в этот проект. Здесь мы можем реализовать самые сложные и уникальные проекты".

Он также отметил, что "Газпромбанк" может предложить азербайджанским предприятиям самые сложные технологии: "Двухлетнее сотрудничество дает основание полагать, что в будущем мы cможем поддержать развитие бизнеса. Существуют перспективы для азербайджанских компаний".