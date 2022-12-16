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Газпромбанк: Рост ненефтегазового экспорта Азербайджана снижает давление на нацвалюту

Газпромбанк: Рост ненефтегазового экспорта Азербайджана снижает давление на нацвалюту Рост ненефтегазового экспорта Азербайджана обеспечивает большее предложение иностранной валюты на местном рынке и меньшее давление на манат, о чем свидетельствует низкий объем продаж на еженедельных аукционах Государственного нефтяного фонда страны (ГНФАР
Финансы
16 декабря 2022 г. 12:39
Газпромбанк: Рост ненефтегазового экспорта Азербайджана снижает давление на нацвалюту

Рост ненефтегазового экспорта Азербайджана обеспечивает большее предложение иностранной валюты на местном рынке и меньшее давление на манат, о чем свидетельствует низкий объем продаж на еженедельных аукционах Государственного нефтяного фонда страны (ГНФАР).

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

За 10 месяцев 2022 года ненефтегазовый экспорт, увеличившись на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 2,4 млрд долларов США.

По словам Г. Хайдаршиной, ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильная и объем продаж валюты Госнефтефондом на аукционах остается умеренным.

"Как было отмечено в нашем отчете "Азербайджан: усиление региональной значимости экономики в условиях внешних рисков", Азербайджан является бенефициаром высоких цен на углеводороды в условиях обострения внешних геополитических рисков. Средняя цена Brent с начала года близка к 100 долларам США за баррель на фоне соблюдения соглашения ОПЕК+, восстановления мирового спроса на углеводороды и ослабления карантинных ограничений в Китае", - отметила она.

Например, 13 декабря объем продаж иностранной валюты в Азербайджане составил 53,7 млн долларов США, что на 37,1% ниже среднего показателя за четвертый квартал 2021 года, когда бюджетные расходы достигли пика. Г. Хайдаршина напомнила, что показатель вторника был в 6 раз ниже максимального уровня с начала пандемии, зафиксированного в марте 2020 года (323,2 млн долларов США).

"Это создает условия для пополнения международных резервов и поддержания баланса на валютном рынке без ужесточения монетарных условий", - считает представитель Газпромбанка.

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Версия на азербайджанском языке “Qazprombank”: “Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracının artması manata təzyiqi azaldır”

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