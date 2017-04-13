Газпромбанк провел бизнес-миссию в Азербайджане

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Газпромбанк совместно с АО "Российский экспортный центр" при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Азербайджане организовали в Баку Бизнес-миссию промышленных предприятий Группы Газпромбанка.

Как сообщает Report, участникам мероприятия была представлена презентации возможностей промышленных предприятий Группы Газпромбанка, являющихся поставщиками уникального технологического оборудования и комплексных решений для ключевых отраслей отечественной и зарубежных экономик: нефтегазовой, нефтехимической, топливно-энергетического комплекса, металлургии и горной добычи.

В состав делегации вошли представители Газпромбанка, ПАО ОМЗ (ПАО "Ижорские Заводы", ПАО "Криогенмаш", АО "Уралхиммаш"), АО "РЭП Холдинг", ООО "УК УЗТМ-КАРТЭКС", ERIELL GROUP, Группа ENTER Engineering, Ingenix Group и ООО "Инновационные нефтегазовые технологии". В Бизнес-миссии приняли участие представители Министерства экономики Азербайджана, делегаты крупнейших компаний Азербайджана - предприятий нефтегазового и нефтехимического, энергетического и горно-металлургического комплекса.

"Между нашими странами исторически сложились партнерские отношения, важнейшим аспектом которых является бизнес-составляющая. И в настоящее время наше сотрудничество в бизнесе развивается очень плодотворно. Уверен, что Бизнес-миссия придаст новый импульс текущим проектам компаний в Азербайджане и будет способствовать расширению присутствия промышленной Группы Газпромбанка в Республике", - подчеркнул Первый Вице-Президент Газпромбанка Александр Казначеев.

Генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров отметил, что "Газпромбанк" намерен расширить сферу своих интересов в Азербайджане: "В банке создана специальная группа по поддержке промышленных проектов в Азербайджане. Сегодня представители промышленных компаний презентовали свое оборудование. Для дальнейшего развития сотрудничество между Россией и Азербайджаном российские финансовые ресурсы готовы поддержать продажу оборудования Азербайджану, азербайджанских производителей и промышленные проекты в стране". Он отметил, что одним из них является проект SOCAR Polymer. Ф.Джафаров напомнил, что "Газпромбанк" выделил около 500 млн долларов на проект SOCAR Polymer. По его словам, проект успешно реализуется: "Основной целью данного мероприятия является расширение экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, увеличение производства добавочной стоимости для двух стран".