Газпромбанк огласил прогнозы роста экономики Узбекистана до 2025 года

Темпы роста экономики Узбекистана в 2023 году прогнозируются на уровне 5,8%, а в 2024 году при успешной реализации стратегии развития могут приблизиться к 6,5%.

Темпы роста экономики Узбекистана в 2023 году прогнозируются на уровне 5,8%, а в 2024 году при успешной реализации стратегии развития могут приблизиться к 6,5%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

В 2021 году этот показатель составлял 7,4%, а в 2022 году - 5,7%.

"Согласно задачам утвержденной стратегии развития, до 2026 года рост промпроизводства ожидается на уровне 40%, объем экспорта увеличится до 30 млрд долларов США", - сказала она.

В 2022 году общий объем экспорта составил 19,3 млрд долларов США.

По словам Г. Хайдаршиной, рост экспорта планируется обеспечить прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Географию экспорта планируется расширить со 115 до 150 стран.

Она считает, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью уже близка к 60%, где 23% приходятся на промышленные товары, 20% услуги, 7% на продукцию химической промышленности, 6% на прочие готовые изделия, 5% машины и оборудование и т.д.