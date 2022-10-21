Газпромбанк оценил вклад проектов в Карабахе в экономический рост в Азербайджане

В этом году вклад реализуемых в Карабахе проектов в экономику Азербайджана будет сопоставим с прошлым годом.

В этом году вклад реализуемых в Карабахе проектов в экономику Азербайджана будет сопоставим с прошлым годом.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

«На начальном этапе их реализации, по нашим оценкам, эти новые проекты прибавили 1,2 процентных пункта к росту ВВП страны в 2021 году», - сказала Г. Хайдаршина.

По ее словам, в 2023 году, когда проекты в Карабахе наберут обороты и привлекут не только бюджетные средства, но и иностранные инвестиции, их вклад в экономический рост страны может составить 2,5 процентных пункта.

«Кроме того, эти проекты могут увеличить долю строительства в ВВП Азербайджана до 10% к 2023 году против 8% в 2019 году, что сделает этот сектор третьим по величине вкладом в ВВП после добывающей и транспортной отраслей. По мере развития инфраструктуры Карабаха, в том числе за счет привлечения дополнительных внешних и внутренних инвестиций, мы считаем, что доля строительства в общем объеме ВВП продолжит расти в среднесрочной перспективе. Это будет способствовать диверсификации национальной экономики и росту ее ненефтяной составляющей, что, в свою очередь, может стать одним из потенциальных факторов повышения суверенного рейтинга Азербайджана до уровня инвестиционного уровня», - считает представитель Газпромбанка.

По ее словам, реализация новых проектов в Нагорном Карабахе станет дополнительным ненефтяным драйвером экономического роста Азербайджана в среднесрочной перспективе. К 2026 году на проекты в Карабахе планируется выделить около 10 млрд долларов США (18% ВВП) при активном привлечении иностранных инвесторов (в том числе из Турции, ОАЭ, Италии, Великобритании и России).

«Наряду с модернизацией инфраструктуры и социально значимых объектов будут созданы новые промышленно-экономические зоны, ориентированные на производство и экспорт ненефтегазовой продукции», - продолжила она.