Газпромбанк оценил состояние банковской системы Азербайджана

Согласно стресс-тестированию банковской системы, проводимому Центральным банком Азербайджана (ЦБА), даже при негативном сценарии коэффициент достаточности капитала снизится до 14,9% в этом году с 19,3% в 2022 году, но останется почти в 1,5 раза выше миним

Согласно стресс-тестированию банковской системы, проводимому Центральным банком Азербайджана (ЦБА), даже при негативном сценарии коэффициент достаточности капитала снизится до 14,9% в этом году с 19,3% в 2022 году, но останется почти в 1,5 раза выше минимально допустимого уровня.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, по итогам встреч, проведенных в Баку с представителями финансово-банковской системы Азербайджана.

По ее мнению, показатели достаточности капитала в банковской системе выполняются с "резервом": "Системно значимые банки поддерживают повышенный уровень достаточности капитала - на уровне не менее 19%, что почти вдвое превышает минимально допустимые 10%.. Центробанк продолжает работу по внедрению лучших мировых практик в области нормативов достаточности капитала. И завершающим этапом станет переход на стандарты Базель III".

Как отметила Г. Хайдаршина, банковский сектор Азербайджана включает 25 банка (с учетом недавно закрывшегося GunayBank-ред.), 10 из которых с иностранным капиталом (около 25% всех активов банковской системы). Общий объем активов банковского сектора эквивалентен 26,4 млрд долларов США, или 33% ВВП. Всего в Азербайджане действует 491 банковский филиал, в которых работает 23 тысячи человек (72% занятых в финансовом секторе).

"Государственные банки составляют 19,2% всех активов банковской системы. При этом ограничений на вход иностранных банков на рынок нет. Планов по приватизации крупнейших государственных банков в Азербайджане пока нет. В 2022 году президент Азербайджана подписал распоряжение, согласно которому приватизация системообразующих банков не предусматривается. При этом в случае кризиса эти банки будут иметь приоритет в получении господдержки", - сказала она.

По ее словам, доля ликвидных активов остается значительной на уровне около 30% и имеет тенденцию к росту: "Поддержанию этого показателя на высоком уровне способствует закон о безналичном обороте, который ограничивает снятие юридическими лицами наличных средств до 30 тыс. манатов. Коэффициент мгновенной ликвидности составляет 55% при минимальном уровне 30%. Все банки, действующие на территории Азербайджана, соответствуют этим требованиям. Кроме того, в стране действует система страхования вкладов через Азербайджанский фонд страхования вкладов. В соответствии с этой системой средства вкладчиков до 100 тыс. манатов компенсируются на 100%".

Главный экономист Газпромбанка подчеркнула, что кредитный портфель азербайджанских банков растет умеренными темпами, принимаются меры по ограничению роста долговой нагрузки населения. Так, с начала года кредитный портфель банков вырос на 2%. Около 55% портфеля формируют бизнес-кредиты, которые достигают 6,5 млрд долларов США.

"На фоне расширения внутреннего спроса опережающими темпами растут розничные кредиты. С начала года портфель потребительских кредитов вырос на 3,3%, в том числе по ипотечным кредитам рост составил 4,7%. В целях регулирования долговой нагрузки населения было введено соотношение выплат по кредитам к доходам. Этот норматив составляет 40-50% от дохода заемщика после уплаты налогов", - сказала она.

Долларизация кредитов, по ее мнению, неуклонно снижается, чему способствуют макропруденциальные меры: "Впервые в новейшей истории Азербайджана долларизация кредитов упала ниже 20% и составила 19,8%. Этому способствовал введенный в мае 2016 года запрет на выдачу ипотечных кредитов в инвалюте и ограничения на выдачу других потребительских кредитов в инвалюте (что разрешено только в том случае, если доход заемщика выражен в валюте кредита). Благодаря этим мерам доля розничных кредитов в иностранной валюте снизилась до 6% с 28% в январе 2016 года. Без учета структурированных продуктов доля кредитов в иностранной валюте в розничном портфеле составляет менее 2%".

Коснувшись долларизации депозитов населения, Г. Хайдаршина отметила, что она имеет тенденцию к снижению: "Долларизация депозитов населения снижается более плавно по сравнению с долей валютных кредитов в общем портфеле банков. По данным ЦБА, доля депозитов населения в иностранной валюте снизилась до 38,2% в марте с 39,2% в конце прошлого года, достигнув самого низкого уровня с начала пандемии. Как отмечают ведущие рейтинговые агентства, значительный рост долларизации депозитов является одним из факторов потенциального давления на суверенные рейтинги Азербайджана. Текущие денежно-кредитные условия помогут обеспечить устойчивое сохранение долларизации депозитов на уровне ниже 40%".

По ее словам, качество кредитного портфеля в банковской системе остается высоким: "Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков Азербайджана неуклонно снижается с пикового уровня 2016 года (21%) и достигла рекордно низкого уровня в 3,8% в 2022 году. Повышению качества кредитного портфеля в банковской системе способствовало улучшение системы управления рисками в банках и положительная динамика платежного поведения заемщиков. Мы полагаем, что этой динамике также способствовали меры по снижению долларизации кредитов".