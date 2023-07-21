Газпромбанк: Инфляция в Азербайджане замедлится из-за снижения внешних рисков

В Азербайджане в июле-августе ожидается замедление инфляции до уровня, близкого к июньскому показателю.

В Азербайджане в июле-августе ожидается замедление инфляции до уровня, близкого к июньскому показателю.

Как передает Report, таковы ожидания Гульнары Хайдаршиной, заместителя начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главного экономиста по странам СНГ.

В июне продолжилось замедление инфляции, хотя она по-прежнему превышает ставку рефинансирования и верхнюю границу целевого коридора.

"Инфляция в Азербайджане в июне замедлилась до 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 году, снизившись на 0,9 процентных пункта по сравнению с уровнем мая. Вместе с тем, инфляция остается выше целевого коридора Центрального банка Азербайджана (4% +/-2 п.п.), превышая его верхнюю границу на 460 базисных пункта и ставку рефинансирования на 160 базисных пункта. Замедление темпов роста цен продолжилось во всех сегментах – продовольственных, непродовольственных товаров и услуг", - сказала она.

Продовольственная инфляция в Азербайджане в июне замедлилась до 11,5% в годовом исчислении, снизившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с маем. Замедление роста цен наблюдалось на мясо, гречку, муку, рыбу, яйца, масложировую продукцию и овощи и фрукты. В то же время продолжал ускоряться рост цен на сахар и безалкогольные напитки.

Инфляция в непродовольственном сегменте в июне продолжила замедление и составила 10,3% в годовом исчислении (-0,4 процентных пункта за месяц) на фоне замедления роста цен на пиломатериалы, бумагу и ноутбуки.

"При этом рост цен на велосипеды и моющие средства продолжал ускоряться, вероятно, из-за повышенного спроса на отдельные виды товаров в летний период", - считает Г. Хайдаршина.

По ее словам, рост тарифов на услуги замедлился на 0,7 процентных пункта до 9,8% в годовом исчислении, отчасти из-за замедления роста цен на зарубежные поездки: "При этом повышение тарифов на городской транспорт и услуги такси сдерживало общую тенденцию к замедлению темпов роста".

Она считает, что внешний инфляционный фон продолжает ослабевать: "На ведущих экспортеров Азербайджана – Россию, Турцию и Китай – в совокупности приходилось 48% импорта страны за январь-май 2023 года. Несмотря на незначительное ускорение, инфляция в России оставалась низкой на уровне 3,3% в годовом исчислении. Рост потребительских цен в Турции в июне продолжил замедляться до 38,2% за год, снизившись на 1,4 процентных пункта по сравнению с маем. Кроме того, инфляция в Китае замедлилась до нуля на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления внутреннего спроса. Мы также отмечаем замедление инфляции в США и Еврозоне на фоне нарастания рисков замедления мировой экономики. Таким образом, риски, связанные с более высокими ценами на импорт для Азербайджана, в ближайшее время снизятся".