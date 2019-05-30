В Баку 30 мая 2019 года в ходе выставки "Нефть и газ Каспия" Газпромбанк и Международный банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны МБА документ подписал председатель Правления Аббас Ибрагимов, со стороны Газпромбанка – заместитель председателя Правления Алексей Белоус.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую промышленности, сельское хозяйство, транспорт и связь. Кроме того, банки проявили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере банковского сопровождения контрактов, финансового консультирования и деятельности на рынках капитала, а также выразили намерение оказывать взаимную поддержку и содействие по вопросам развития и продвижения системы расчетов в национальных валютах Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Ожидается, что Банк МБА-Москва, дочерняя структура Международного банка Азербайджана в России, также примет участие в ряде совместных проектов с Газпромбанком.

Председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил, что банк придает большое значение развитию отношений с иностранными финансовыми институтами: "Мы постоянно расширяем наши связи с международными партнерами и всегда стараемся оценить новые возможности для сотрудничества. Азербайджан и Россия имеют широкие экономические и торговые отношения, и мы надеемся, что партнерские отношения и совместные проекты между Международным банком Азербайджана и Газпромбанком внесут свой вклад в их дальнейшее развитие".

Заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус отметил: "Азербайджан – одна из динамично развивающихся стран СНГ, с которой Газпромбанк связывают многолетние деловые и дружественные отношения. Реализация совместных с Международным банком Азербайджана масштабных проектов финансирования позволит обмениваться накопленной экспертизой и даст новый импульс развитию республики".

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.