Газпромбанк: Даже при нынешней цене на нефть госбюджет Азербайджана будет с профицитом

Фискальная политика Азербайджана в 2023 году будет более консервативной, чем на пике пандемии, когда для восстановления экономики требовались масштабные бюджетные стимулы.

Фискальная политика Азербайджана в 2023 году будет более консервативной, чем на пике пандемии, когда для восстановления экономики требовались масштабные бюджетные стимулы.

Как передает Report, таковы ожидания аналитической группы российского Газпромбанка.

Заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ Гульнара Хайдаршина, считает, что в 2023 году Минфин планирует сократить дефицит бюджета, в то время как в реальности бюджет может быть исполнен с профицитом.

"В этом году дефицит планируется сократить до 2,4% ВВП с 3,6% и 4,1%, ранее запланированных на 2022 и 2021 годы соответственно. Следует отметить, что бюджет на 2023 год основан на консервативном прогнозе цены на нефть в размере 50 долларов США за баррель. В то же время, даже после снижения цены на нефть марки Brent до 78 долларов США за баррель на фоне повышенных рисков в банковской системе США, котировки ее остаются в 1,6 раза выше заложенного в бюджете Азербайджана уровня", - сказала Г. Хайдаршина.

По оценкам Газпромбанка, даже если цены на нефть останутся на этом уровне, к концу года бюджет Азербайджана может иметь профицит в размере около 1% ВВП.