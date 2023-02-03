Газпромбанк: Центробанк Азербайджана возобновит снижение учетной ставки не ранее начала 2024 года

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возобновит цикл снижения учетной ставки не ранее первого квартала 2024 года.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возобновит цикл снижения учетной ставки не ранее первого квартала 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

"Центробанк, предполагая неуклонное замедление годовой инфляции, сначала возьмет паузу в повышении ставок, а затем перейдет к снижению ставок только на фоне устойчивого дезинфляционного тренда", - считает Г.Хайдаршина.

Первого февраля в ходе первого заседания правления в этом году ЦБА вновь повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до 8,5%. По заявлению Центробанка, решение о повышении ставки было обусловлено тем, что фактический экономический рост превышает потенциальный уровень на фоне стимулирующей фискальной политики и значительного притока валюты на местный рынок.

По ее словам, решение продолжить нормализацию денежно-кредитных условий соответствует ожиданиям Газпромбанка и обосновано следующими аргументами: дальнейшая траектория инфляции остается неясной; инфляционные ожидания остаются повышенными; экономическая активность остается высокой; денежная масса расширяется на фоне стимулирующей фискальной политики.

Кроме того, в целях корректировки денежно-кредитных условий ЦБА повысил нижнюю границу процентного коридора на 0,50 процентных пункта до 6,75% и верхнюю границу на 0,25 процентных пункта до 9,5%.

"Это повысит способность Центробанка регулировать кредитную деятельность в экономике и поддерживать привлекательность депозитов в манатах", - сказала представитель российского банка.

К концу года Центробанк ожидает замедления годовой инфляции до 8% при условии отсутствия новых ценовых шоков. Внешнее инфляционное давление в экономике снизилось на фоне стабилизации мировых цен на энергоносители и продукты питания. Этому также способствовали меры монетарного ужесточения, предпринятые ведущими центральными банками мира. Среди других инфляционных факторов отмечается укрепление номинального эффективного курса маната на фоне профицита счета текущих операций. Эти факторы способствовали замедлению годовой инфляции в декабре до 14,4%.

Экономическая активность в стране остается высокой, поддерживаемой внутренним спросом. ЦБА подтвердил, что все составляющие совокупного спроса создают предпосылки для поддержания высокой экономической активности. Центробанк считает, что рост номинальных доходов населения, который в прошлом году превысил 20%, способствовал расширению спроса.

Кроме того, поддержку внутреннему спросу оказывает реализация последнего пакета социальных реформ и высокая кредитная активность. Ожидается, что в этом году влияние этих факторов может стать более заметным.

ЦБА также отмечает ускорение роста денежной массы в декабре, что было в основном связано с фискальными стимулами. Расширенная денежная база в манатном выражении увеличилась на 3,1% в декабре, а за год на 23,8%. Чтобы ограничить такой рост, ЦБА ужесточил макропруденциальные нормативы и обязательные резервные требования для банков.