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Газпромбанк: Азербайджан - лидер по уровню достаточности международных резервов в СНГ

Газпромбанк: Азербайджан - лидер по уровню достаточности международных резервов в СНГ Несмотря на внешние риски, Азербайджан по-прежнему имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ.
Финансы
21 октября 2022 г. 15:02
Газпромбанк: Азербайджан - лидер по уровню достаточности международных резервов в СНГ

Несмотря на внешние риски, Азербайджан по-прежнему имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

По ее словам, на 1 октября золотовалютные резервы страны оценивались в 56 млрд долларов США, приближаясь к 100% ВВП (оценка, учитывающая рост на 5,6% в прошлом году) и покрывая 50 месяцев импорта.

«Активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) растут, несмотря на внешние шоки и фискальные стимулы. Из-за высоких цен на углеводороды активы ГНФАР выросли на 0,6% в первой половине 2022 года и на 4,9% в годовом исчислении, несмотря на стимулирующую налогово-бюджетную политику (дефицит бюджета на этот год запланирован на уровне 3,6% ВВП)», - сказала Г. Хайдаршина.

Она считает, что благоприятная конъюнктура цен на углеводороды и высокий внешний спрос поддерживают экономику Азербайджана.

«Средняя цена на нефть марки Brent с начала года превышает 100 долларов США за баррель благодаря соблюдению соглашения ОПЕК+ на фоне восстановления мирового спроса на углеводороды, а также усиления геополитических рисков. Кроме того, текущая цена на нефть в 1,4 раза выше допандемического уровня (в 2019 году средняя цена Brent составляла 64,2 доллара США за баррель). Также следует отметить, что Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в Европу на 40% в 2022 году, что будет способствовать большему притоку экспортной выручки на фоне высоких цен на газ», - сказала представитель Газпромбанка.

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Версия на английском языке Gazprombank: Azerbaijan boasts one of highest levels of int’l reserves adequacy in CIS

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