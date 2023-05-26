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Газпромбанк: Азербайджан имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ

Газпромбанк: Азербайджан имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ Азербайджан имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ.
Финансы
26 мая 2023 г. 12:48

Азербайджан имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ, по итогам встреч в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР).

По ее словам, позиция внешней ликвидности Азербайджана укрепляется быстрее, чем ожидалось: "По итогам первого квартала 2023 года совокупные международные резервы страны оценивались в 62,6 млрд долларов США, приближаясь к 80% ВВП и покрывая 46,9 месяцев импорта".

Из-за высоких цен на углеводороды активы ГНФАР в I квартале выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 53,4 млрд долларов США, достигнув нового рекордного уровня, несмотря на отчисления в госбюджет в размере 11,3 млрд манатов (6,6 млрд долларов США) в этом году.

Г. Хайдаршина считает, что значительный рост активов Госнефтефонда на фоне повышенных внешних рисков поддержали: сохранение привлекательных цен на углеводороды, способствующих пополнению средств ГНФАР на фоне восстановления спроса в Азии (средняя цена Brent в I квартале составила 82,1 доллара США/баррель, что в 1,6 раза выше уровня, заложенного в госбюджете); и сокращение на 42,8% в годовом исчислении продаж ГНФАР на еженедельных аукционах на фоне сохраняющегося баланса на валютном рынке.

"Поэтому, несмотря на внешние кризисные явления, Госнефтефонд придерживается консервативного подхода к управлению международными резервами. Доходы от нефти и газа переводятся в ГНФАР, при этом около 50% впоследствии направляются в бюджет в виде трансфертов, а 50% сохраняются в суверенном фонде", - сказала главный экономист банка.

По ее словам, Госнефтефонд придерживается консервативного подхода при формировании своего инвестиционного портфеля, который в основном состоит из долговых инструментов (61% на конец I квартала). ГНФАР также инвестирует в акции (21,1%), золото (12,1%) и недвижимость (5,7%). В целях минимизации валютных рисков Госнефтефонд соблюдает лимиты, установленные не только по классам инструментов, но и по валютам. Около 70% инвестиций ГНФАР номинированы в долларах США, 20% в евро, 5% в фунтах стерлингов и около 5% в других валютах.

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