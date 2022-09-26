"Газпром" заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов

"Газпром" успешно обменял еврооблигации на 750 млн долларов на российские замещающие облигации и в настоящее время проводит аналогичную работу по еще четырем выпускам евробондов.

"Газпром" успешно обменял еврооблигации на 750 млн долларов на российские замещающие облигации и в настоящее время проводит аналогичную работу по еще четырем выпускам евробондов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.

По его словам, 20 сентября "Газпром" успешно провел обмен еврооблигаций серии 41, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 750 млн долларов, на российские замещающие облигации. Полученные в ходе обмена еврооблигации были аннулированы благодаря внесенным в эмиссионную документацию изменениям, утвержденным на собрании держателей евробондов. Теперь российские инвесторы, еврооблигации которых хранились в российских депозитариях, будут своевременно получать выплаты купона и номинала при погашении по новым замещающим облигациям, а компания будет иметь возможность обслуживать еврооблигации за рубежом, подчеркнул топ-менеджер.

"Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (1 млрд евро, купон - 3,125%), в 2024 году (750 млн евро, 2,25%; 1 млрд евро, 2,949%) и в 2034 году (1,2 млрд долларов, 8,625%). Дата окончания приема голосов - 30 сентября 2022 года", - сказал Садыгов.