О нас

"Газпром" заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов

"Газпром" заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов "Газпром" успешно обменял еврооблигации на 750 млн долларов на российские замещающие облигации и в настоящее время проводит аналогичную работу по еще четырем выпускам евробондов.
Финансы
26 сентября 2022 г. 10:29
Газпром заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов

"Газпром" успешно обменял еврооблигации на 750 млн долларов на российские замещающие облигации и в настоящее время проводит аналогичную работу по еще четырем выпускам евробондов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.

По его словам, 20 сентября "Газпром" успешно провел обмен еврооблигаций серии 41, выпущенных Gaz Capital S.A. на сумму 750 млн долларов, на российские замещающие облигации. Полученные в ходе обмена еврооблигации были аннулированы благодаря внесенным в эмиссионную документацию изменениям, утвержденным на собрании держателей евробондов. Теперь российские инвесторы, еврооблигации которых хранились в российских депозитариях, будут своевременно получать выплаты купона и номинала при погашении по новым замещающим облигациям, а компания будет иметь возможность обслуживать еврооблигации за рубежом, подчеркнул топ-менеджер.

"Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (1 млрд евро, купон - 3,125%), в 2024 году (750 млн евро, 2,25%; 1 млрд евро, 2,949%) и в 2034 году (1,2 млрд долларов, 8,625%). Дата окончания приема голосов - 30 сентября 2022 года", - сказал Садыгов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi