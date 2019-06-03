"Газпром" стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", капитализация газовой компании обогнала Сбербанк.

Капитализация «Газпрома" достигла 5,412 трлн руб., против 5,042 трлн рублей Сбербанка. Стоимость акций компании достигла отметки 226 руб./шт. (+5,23% к закрытию торгов в пятницу).

Причиной роста послужило утверждение рекордных дивидендов по итогам 2018 года, 16,61 руб. на акцию (в целом 393 млрд руб.). Такой уровень будет максимальным за всю историю монополии, как и ее прибыль за прошлый год по МСФО — 1,456 трлн руб.

«Газпром» получил рекордную прибыль по МСФО за 2018 год, вдвое превышающую показатели 2017 года и заметно превосходящую предыдущий рекорд в рублевом выражении. EBITDA также возросла на 74%, составив 2,6 трлн руб. При этом доля «Газпрома» на европейских рынках, рост цен на которых и внес наибольший вклад в доходы компании, продолжает расти: по итогам 2018 года она составила 36,7%. Впрочем, в текущем году на фоне теплой зимы экспорт газа «Газпрома» в Европу, видимо, снизится, отмечает издание.

Выручка компании от продажи газа увеличилась на 29%, до 4,303 трлн руб., что «Газпром» объясняет ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны» (в рублях — на 333%, в долларах — на 23%).