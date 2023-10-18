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"Газпром" разместил локальные облигации на сумму 178 млн евро

"Газпром" разместил локальные облигации на сумму 178 млн евро "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 177,98 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в ноябре 2024 года.
Финансы
18 октября 2023 г. 16:14
Газпром разместил локальные облигации на сумму 178 млн евро

"Газпром капитал" разместил локальные облигации на 177,98 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в ноябре 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на "Коммерсант", об этом сказано в сообщении компании.

Доля замещенных еврооблигаций с учетом доразмещения составила 59,6%. Доля фактического размещения облигаций от общего количества ценных бумаг допвыпуска составила 37%, от общего количества бумаг всего выпуска - 23,7%.

Ставка купона по этому выпуску составляет 2,25%. Ближайшая выплата купона назначена на 22 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на 750 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 36% выпуска.

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Версия на английском языке Gazprom places local bonds worth 178 million euros

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