​G20: падение цен на нефть даст толчок росту мировой экономики

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Падение цен на нефть даст толчок росту мировой экономики и увеличит покупательную способность стран, импортирующих энергоносители. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран "двадцатки" в Стамбуле.

"Мы отмечаем, что резкое падение цен на нефть, за которым стоят факторы спроса и предложения, даст некоторый толчок росту мировой экономики, но с различными последствиями для отдельных стран, - отмечается в документе. - В частности, падение цен увеличит покупательную способность стран-импортеров и создаст давление в сторону снижения темпов инфляции, хотя оно будет временным".

Вместе с тем, в условиях снижения цен на нефть у ряда стран появляется возможность для пересмотра налоговой политики и отмены топливных субсидий в ряде стран, отмечается в проекте.

"Мы отмечаем, что падение цен на нефть даст некоторым странам возможность пересмотреть свою налоговую политику. Мы приветствуем действия тех стран, которые использовали падение цен на нефть для снижения неэффективных субсидий на топливо в пользу инвестиций", - говорится в документе.

Рост мировой экономики остается неравномерным, а восстановление медленным, особенно в странах еврозоны и Японии, также отмечается в итоговом коммюнике.

Вместе с тем, страны "двадцатки" недовольны темпами реализации реформы Международного валютного фонда (МВФ) и призывают США ратифицировать соглашение о реформе.

Отметим, что Азербайджан на заседании представил министр финансов Самир Шарифов.