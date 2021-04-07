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G20: Мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения

G20: Мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения Глобальная экономическая ситуация улучшается, но очень медленно вследствие неуверенности и большого разрыва между экономиками разных стран
Финансы
7 апреля 2021 г. 22:18
G20: Мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения

Глобальная экономическая ситуация улучшается, но очень медленно вследствие неуверенности и большого разрыва между экономиками разных стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом совместном заявлении министров экономики и финансов и глав центробанков стран "Группы двадцати" (G20) по завершении встречи, прошедшей в формате видеоконференции.

"Члены "двадцатки" признают, что после значительного спада в 2020 году в глобальной экономической ситуации есть сигналы улучшения. Это можно отнести за счет начала кампании по вакцинации, а также благодаря политике, направленной на поддержку экономики. При этом экономический рост во многом зависит от неуверенности и нестабильности, а также большой разницы между странами", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства экономики и финансов Италии, председательствующей в "двадцатке".

Страны "Группы двадцати" подтверждают свои обязательства по укреплению глобальных санитарных систем, а также гарантируют равное распределение вакцин, которые должны быть доступны всем. Кроме того, в рамках оказания поддержки наиболее уязвимым странам "двадцатка" постановила еще на полгода - до декабря 2021 года - продлить инициативу по приостановке обслуживания долга. "Финансовая "двадцатка" договорилась о сотрудничестве по выработке международной системы равного налогообложения. После определенных успехов, достигнутых в этом направлении в ходе предыдущих министерских встреч, министры и управляющие договорились достигнуть соглашения по путям и этапам решения вопроса до середины июля 2021 года", - говорится в заявлении.

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